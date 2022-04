Beamte mit Fleischermesser bedroht : SEK erschießt Randalierer in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der psychisch kranke Mann hatte in seiner Wohnung am Etzoldplatz randaliert, laut geschrien und Gegenstände aus dem zweiten Stock geworfen. Als die Beamten eintrafen und gewaltsam seine Wohnungstür öffneten, bedrohte er die Einsatzkräfte mit einem Fleischermesser.

Beamte eines Sondereinsatzkommandos (SEK) haben am Dienstagabend einen 50 Jahre alten Mann aus Neukirchen-Vluyn erschossen. Wie die Staatsanwaltschaft Kleve/Moers und die Polizei Duisburg am Mittwoch mitteilten, hatte der psychisch kranke Mann in seiner Wohnung am Etzoldplatz randaliert, laut geschrieen und Gegenstände aus dem zweiten Stock geworfen. Ein Zeuge verständigte gegen 18.20 Uhr die Polizei.