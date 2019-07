Bildung in Kamp-Lintfort : Abschied von vier Lehrern

Bildung in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort (RP) Vier Lehrer sind zum Ende des Schuljahres an der Unesco-Schule im Rahmen einer Feier verabschiedet worden.

Verena Krolinski wechselt an eine Schule ihres Wohnortes Mülheim und wurde von ihrer 5e mit einem spanischen Volkslied verabschiedet. Inge Arnolds-Gertz legt zunächst ein Sabbatjahr ein, um anschließend in Pension zu gehen. Die engagierte und beliebte Englischlehrerin hat sich vorgenommen, viele der berühmten Schlossgärten in Großbritannien zu besuchen.