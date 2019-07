Kiesabbau in Kamp-Lintfort : Rückschlag für Bürgerinitiative: Landtag beschließt Kies-Pläne

Kiesabbau in Kamp-Lintfort

Kiesabbau am Niederrhein. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Niederrhein Herbe Enttäuschung für die IG Dachsbruch. Die schwarz-gelbe Mehrheit im Landtag hat am Freitag den Landesentwicklungsplan (LEP) beschlossen und damit die Planungen für den zukünftigen Kiesabbau am Niederrhein.

„Es war klar, dass sie nicht davon abweichen würden“, erklärt SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider: „Es bleibt jetzt nur der Klageweg.“ Aus seiner Sicht müsse dies in erster Instanz der Regionalverband Ruhr (RVR) als Planungsbehörde tun.

Ein vom Kreis Wesel sowie mehreren Städten in Auftrag gegebenes Gutachten sieht die Bedarfsermittlung für Kies für rechtlich problematisch. „Wir müssen sehen, dass wir im RVR eine Mehrheit finden“, sagt Schneider. Er hat auch eine Kleine Anfrage auf den Weg gebracht. Der RVR sei beauftragt, eine Abgrabungskonferenz im Kreis Wesel zu organisieren – zum Ausgleich der widerstreitenden Interessen. „Das Problem: Nach Aussage der Landesplanungsbehörde könne es bei diesem Gespräch nicht um alternative Flächen zur Erfüllung des vorgegebenen Mengengerüstes gehen. So gebe es im Kreis Wesel keine alternativen Flächen mehr, die man anstelle von umstrittenen Vorhaben hineintauschen könnte. So scheint es, dass mit Beschluss des LEP auch der Regionalplan faktisch alternativlos feststeht“, befürchtet Schneider.