Engagement in Kamp-Lintfort : Schüler kochen mit Starkoch Spickermann

Kamp-Lintfort „Noch etwas mehr.“ David Spickermann zeigte Numan Kalic, das Mango-Chili-Salsa-Gemüse richtig neben den Lachs in Brotkruste laufen zu lassen. „Es ist ein schönes Augenspiel“, meinte der Koch.

Zwölf Jahre lang war sein Name fest mit dem Restaurant „Der Goldene Anker“ von Fernsehkoch Björn Freitag in Dorsten verbunden, das im Guide Michelin mit einem Stern vermerkt ist – zunächst als Lehrling und später sechs Jahre als Küchenchef. David Spickermann, der seit vier Jahren das Cateringunternehmen „lime:line“ in Oberhausen führt, zauberte nicht in einem Sternerestaurant, sondern in der Schulküche der einstigen Hauptschule am Niersenberg. In zwei Gruppen bereitete er mit 15 Gymnasiasten ein Drei-Gänge-Menü zu, unter denen mit Numan Kalic auch ein Junge war.