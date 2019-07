Bildung in Kamp-Lintfort : Gesamtschüler erreichen ihre Abschlüsse

Kamp-Lintfort Große Freude an der Unesco-Gesamtschule: Alle Zehntklässer erhielten in feierlichem Rahmen ihre Abschlusszeugnisse. Das wurde groß gefeiert.

Er zog einige Parallelen zum Bergsteigen. „Der warme, kuschelige Grundschulalltag lag 2013 hinter euch und in den höheren Gefilden bei uns wehte der Wind schon ein wenig rauer. Den meisten ist im Laufe der sechs Jahre klargeworden, dass kein Yeti euch den Berg hinauftragen würde. Hilfe boten stattdessen Stufen im Berg, die den Aufstieg erleichterten. Kurz vor Erreichen des Gipfels waren noch einige Felsvorsprünge zu meistern: mindestens die drei zentralen Prüfungen in Deutsch, Englisch und Mathematik.“ Rasfeld bedankte sich bei den Eltern, die die Arbeit der Schule unterstützten, vielleicht auch so manches Mal gegen die Widerstände ihrer Sprösslinge kämpfen mussten.

Keine Abschlussfeier ohne Lehrer zu imitieren oder gegen Pädagogen anzutreten. Genau das dachten sich einige Schülerinnen und Schüler der Klasse 10f, die sich ein hartes Schüler-Lehrer-Quiz ausdachten. In einem spannenden Wettkampf stand es nach sechs Runden 8:4 für die Schüler. So ging es zum letzten Programmpunkt der kurzweiligen Feier. Die „L-Boys“ spielten ihren Song „L-Blues 2.0“. An der Posaune Noel, am Saxofon Leroy und an der Cajon Lennart. Moderatorin Barbara Sterzenbach: „In diesem Schuljahr wurde das Trio sehr bereichert durch einen äußerst talentierten jungen Pianisten aus dem fünften Jahrgang: Joel Indetzki.“