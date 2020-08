Nach Starkregen in Kaarst : Die Stadt sucht nach Ursachen für vollgelaufene Straßen und prüft das Kanalnetz

Auf der Straße „Windvogt“ stand das Wasser am Samstagnachmittag knöchelhoch. Archiv: Facebook/Ferfers Foto: Facebook/Dominik Ferfers

Kaarst Nach dem Starkregen am Samstag wird nach den Ursachen für vollgelaufene Straßen geforscht. Auch die Politik beschäftigt sich mit den vollgelaufenen Straßen und Kellern. Die CDU sprach am Montag mit betroffenen Bürgern.

Heftige Regenschauer haben am Samstag viele Straßen unter Wasser gesetzt, dabei liefen vor allem im Ortsteil Kaarst viele Keller voll. Die Stadt prüft deswegen aktuell die Ursachen und untersucht dabei sowohl die tatsächlichen Niederschlagsmengen, als auch die Wirksamkeit des Kanalnetzes. Insbesondere das Starkregen-Ereignis am Samstag hatte das System punktuell überfordert, das belegen auch die eingegangenen und immer noch eingehenden Rückmeldungen der Betroffenen. Diese wird die Stadt auch in die Bewertung der Ereignisse vom Wochenende einbeziehen.

Uwe Schielke, Leiter des Bereichs Tiefbau, will das Kanalnetz langfristig noch besser auf extreme Wetterlagen vorbereiten: „Dies wird ein Projekt der nächsten Jahre. Unser Kanalnetz ist gut, der Abfluss funktioniert fast überall sehr effektiv und störungsfrei. Kurzfristig werden wir dennoch in Senken bei solchen Niederschlägen einen Rückstau nicht ausschließen können. Unsere Aufgabe ist es, im Service für die betroffenen Bürger eine Beratung zu Vorsichtsmaßnahmen anzubieten.“ Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus bedankt sich bei den Einsatzkräften für die geleistete Arbeit: „Mein Dank geht an unsere Feuerwehr, die am Wochenende hervorragende Arbeit geleistet hat. Mein Dank geht aber auch an die vielen Nachbarschaften in unserer Stadt, die spontan geholfen haben. So geht Miteinander, auch mit nassen Füßen.“ Kurzfristig können sich interessierte Bürger auf der Homepage www.abwassernetzwerk-rheinland.nrw/starkregenvorsorge

zum Thema Starkregenrisiko über häufige Fragen und sinnvolle Vorbeugemaßnahmen informieren.

Auch die Politik möchte wissen, wie es um das Kanalnetz bestellt ist. Bürgermeisterkandidat Lars Christoph (CDU) und seine Parteikollegen Rainer Milde und Angelika Zelleröhr trafen sich am Montag mit betroffenen Bürgern an der Straße „Am Hoverkamp“ und „Windvogt“. Die CDU will einen Antrag in den nächsten Hauptausschuss einbringen: Sowohl die Feuerwehr als auch die technische Verwaltung sollen darlegen, ob eine Optimierung des Kanalnetzes nötig ist und wenn ja, welche. Weiterhin soll beantwortet werden, inwieweit die Eigentümer Vorsorge treffen können für eventuelle weitere starke Niederschläge. Die SPD fordert einen Bericht über die Feuerwehr-Einsätze