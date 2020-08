Nach Unwetter in Grevenbroich : Altenheim und Elsbachtunnel unter Wasser

Grevenbroich Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurde das Stadtgebiet Grevenbroich von einem heftigen Gewitterregen getroffen. Bis 19 Uhr musste die Feuerwehr am Samstag 50 unwetterbedingte Einsätze abarbeiten. Es wurde Stadtalarm ausgelöst. Alle acht ehrenamtlichen Einheiten und die hauptamtliche Wache sind im Einsatz.

In einem Altenheim an der Matthias-Esser-Strasse in Elsen drang Wasser in einen Wohnbereich im Untergeschoss ein. Für den Rettungsdienst wurde das Stichwort „Massenanfall an Verletzten Stufe 1“ ausgelöst, da nicht klar war, wie viele Bewohner durch die Wassermassen betroffen waren. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten bereits alle zehn Bewohner durch das Pflegepersonal in die erste Etage gerettet werden. Dort wurden sie vom Rettungsdienst gesichtet. Verletzt wurde niemand.