Erkrankte im Rhein Kreis-Neuss : 95 Personen sind aktuell nachweislich mit Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist bei 95 erkrankten Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Ergebnisse der Reihentestung im Jüchener Altenheim sind bislang negativ.

Im Altenheim Maria Frieden in Jüchen wurden am Sonntag 74 Bewohner und 92 Mitarbeiter auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Alle bislang vorliegenden Testergebnisse von 71 Bewohnern und 86 Mitarbeitern sind negativ. Das teilt der Kreis mit. Bei drei Bewohnern und sechs Mitarbeitern stehen die Testergebnisse noch aus. Die Reihentestung wurde durch das Kreis-Gesundheitsamt veranlasst, da in einem Wohnbereich des Heimes bei zwölf Bewohnern und vier Mitarbeitern eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde.

Kreisweit 953 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 32 in Neuss, 13 in Jüchen, 12 in Grevenbroich, 10 in Dormagen, 9 in Kaarst, 8 in Meerbusch, 7 in Korschenbroich, und 4 in Rommerskirchen. 23 Menschen sind im Zusammenhang mit der Erkrankung verstorben. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss 1 071 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.