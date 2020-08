Wahlkampfpause für Ursula Baum : Kaarster FDP-Kandidatin muss zwei Wochen in Quarantäne

Büttgen Bürgermeisterkandidatin Ursula Baum wird durch das Coronavirus vorerst ausgebremst. Weil die FDP-Kandidatin am Donnerstag Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte, muss sie zwei Wochen lang in Quarantäne bleiben.

Baum muss also erst einmal zu Hause bleiben und ihren Wahlkampf von Büttgen aus führen. „So lange alle andere und ich gesund bleiben, ist das in Ordnung“, sagt sie. Am Montag hätte sie eigentlich NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer bei ihrem Vortrag im Mercure-Hotel zur Digitalisierung an Schulen befragt, doch das geht nun nicht mehr. Diesen Part übernimmt nun Jan Günther. „Er ist noch nicht so lange aus der Schule raus. Als Student ist er genau so mit dem Thema konfrontiert wie als Schüler“, sagt Baum.