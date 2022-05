Spende für ukrainische Schüler : Vorster Schüler erlaufen 13.500 Euro

Vorst Das Geld wird für Schulmaterial der derzeit elf ukrainischen Kinder, die an der Grundschule Vorst angemeldet sind, verwendet. Weiterhin ist die Spendenbereitschaft in Vorst groß.

Es ist ein wahnsinniger Betrag, den die Schüler und Schülerinnen der Gemeinschaftsgrundschule Vorst bei ihrem Spendenlauf gesammelt haben. Insgesamt sind 13.528,50 Euro zusammengekommen – doch das ist noch nicht das Ende, wie Lehrerin Elisabeth Kirchhartz sagt: „Da wird sicher noch etwas hinzukommen. Nach und nach tröpfeln noch Umschläge rein.“ Schulleiterin Regina Beese ist stolz darauf, was ihre Schüler geleistet haben. „Die Kinder haben im Vorfeld Sponsoren gesucht und gefunden, die ganze Schule hat mitgemacht“, sagt sie. Das gesammelte Geld wird in Schulmaterialien für die derzeit elf ukrainischen Kinder, die an der Grundschule Vorst angemeldet sind, verwendet: Tornister, Federmäppchen, Hefte, Stifte, Bücher, Sportschuhe oder Sportkleidung. „Wir haben in Sport Pasch einen Partner gefunden, der uns unterstützt“, sagt Lydia Thomasen von der kfd Vorst, die gemeinsam mit Petra Winkels täglich nahezu rund um die Uhr für die ukrainischen Flüchtlinge da ist. Über die kfd wurden bereits 30 neuwertige Tornister organisiert – für gerade einmal 40 Euro das Stück und inklusive Mäppchen. Die Spendenbereitschaft in Vorst ist weiterhin hoch, wie die Frauen der engagierten kfd erklären. „Es ist kein Ende in Sicht“, sagt Thomasen. Das Ukraine-Café, das von der kfd im Pfarrzentrum ausgerichtet wird, soll erst einmal bis zu den Sommerferien weiterlaufen. „Dann müssen wir schauen, wie es weitergeht“, sagt Winkels. seeg