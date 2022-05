Haan : Gesamtschule hat Spaß bei „Demokratie-Übung“

Das Schulzentrum Walder Straße beherbergt ab Sommer nach dem Auslaufen der Emil-Barth-Realschule und der Hauptschule Zum Diek nur noch die städtische Gesamtschule. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule sind in diesem Jahr bei der Juniorwahl NRW vertreten, die parallel zur Landtagswahl läuft.

Vom 2. bis 10. Mai ging es für rund 415 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 an der städtischen Gesamtschule Haan bei der Juniorwahl an die Wahlurne. Ziel: das Üben und Erleben von Demokratie. In den vergangenen Wochen stand das Thema „Demokratie und Wahlen“ auf dem Stundenplan und dabei ging es – wie bei der „echten“ Landtagswahl am 15. Mai – für die Schülerinnen und Schüler mit Wahlbenachrichtigung und Ausweis in das Wahllokal.

Die Wahlhelfer des Ergänzungsfachs Politik und der SV, die die Wählerverzeichnisse angelegt hatten und die Stimmen auszählten, übernahmen aktiv Verantwortung und sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Wahl.

Bereits vor der Corona-Pandemie beteiligte sich die städtische Gesamtschule Haan an der Juniorwahl und hat das Projekt nun fest in ihren Plan aufgenommen. „Mit der Durchführung an unserer Schule verlieren viele Schülerinnen und Schüler ihre Hemmungen, in absehbarer Zukunft an den echten Wahlen teilzunehmen und lernen, sich aktiv in Politik einzumischen“, sagt der betreuende SV-Lehrer Peter Sievert: Die sonst oft fremden Abläufe bei einer echten Wahl stellen so keine Barriere mehr für die Jugendlichen dar und motivieren hoffentlich viele, bald zur Wahl zu gehen.“