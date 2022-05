Spendenlauf am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld : KAG erläuft 62.982 Euro für Ukraine

Spendenlauf am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Langenfeld

Langenfeld Das Geld aus dem Sponsorenlauf gibt das Konrad-Adenauer-Gymnasium an die „Aktion Deutschland hilft“. Knapp 1000 Schüler haben mitgemacht.

Doch das Schicksal der Kriegsflüchtlinge berührt die Schüler und sie haben sich richtig ins Zeug gelegt. Alicia zum Beispiel: Sie hat – trotz Kälte am 1. April – zehn 750 Meter lange Runden zurückgelegt. „An einem Stück. Zwischendurch musste ich mal etwas trinken.“ In der Gruppe zu laufen hat sie motiviert und „es war ein gutes Gefühl, aktiv mitzuhelfen“, sagt sie. Ihre Spende hat sie, wie viele andere in einem Umschlag im Sekretariat der Schule abgegeben: 30 Euro.

Vorfall an an Bielefelder Gesamtschule

Vorfall an an Bielefelder Gesamtschule : Jugendlicher attackiert 52 Mitschüler mit Pfefferspray

Wippermann-Janda hat sich über jede Spende gefreut. Es gab auch Sponsoren, die „sehr tief in die Tasche gegriffen haben.“ Ein Geschwisterpaar habe allein 900 Euro gespendet. Die Bereitschaft, ukrainischen Menschen zu helfen, ist am KAG sehr groß. „Allein in der fünften Klasse sind 3000 Euro zusammengekommen“, sagt Klassenlehrerin Helena Steuer, die den Lauf organisiert und ein Logo für Start und Ziel entworfen hat. Mit Eule und Friedenstaube. Steuer unterrichtet Politik und Sozialwissenschaft und hat den Krieg in der Ukraine im Unterricht thematisiert, so dass die Schüler gut informiert sind.