Hilfe in Neuss : Johanniter spenden einen Krankenwagen für die Ukraine

Neuss Die Johanniter haben einen Krankentransportwagen für die Ukraine gespendet. Damit eine Kaufurkunde vorliegt, wurde er für den symbolischen Betrag von einem Euro verkauft.

Die Johanniter haben durch die Vermittlung des Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe einen Krankenwagen für die Versorgung der Menschen in der Ukraine gespendet. Die Übergabe fand an der Regionalgeschäftsstelle der Johanniter an der Hellersbergstraße statt. Zum Hintergrund: Der Verein „Schnelle Nothilfe“ aus Neuss suchte einen Krankentransportwagen zur Unterstützung von Menschen in Not in den Krisengebieten der Ukraine. Richard Krings, Regionalvorstand der Johanniter, versprach, in den Reihen des eigenen Verbandes nach einem möglichen Fahrzeug zu suchen, um das zur Verfügung stellen zu können.