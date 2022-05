Gärtnern in Neuss : Kita Mullewapp - Acker-Racker pflanzen ihr eigenes Gemüse

Neuss Die Vorschulkinder der Kia Mullewapp pflanzen und ernten ihr eigenes Gemüse auf dem Urban-Gardening-Gelände am Botanischen Garten. Ein Besuch.

Ganz selbstverständlich steuern sie zu den Gartengeräten, wie Profis machen sie sich an den Acker. Den Vorschulkindern der Kita Mullewapp merkt man an, dass sie schon echte Garten-Profis sind – „Acker-Racker“ eben. Seit vergangenem Jahr haben sie die Fläche auf dem Urban-Gardening-Gelände am Botanischen Garten. „Wir wollten während der Corona-Pandemie viel draußen sein“, erklärt Kindergartenleiterin Katja Bender, da sei man auf das Bildungsprogramm der „Ackerdemie“ für Kinder in der Kita aufmerksam geworden. „Wir haben dann aber gemeinsam gemerkt, dass wir an der Kita nicht ackern können“, sagt Bender, „dann haben wir uns gefragtt, was jetzt? Wir sind ja mitten in der Stadt.“ Eine Mutter hat das Urban-Gardening-Gelände vorgeschlagen, nun stehen der Kita mehrere Quadratmeter Fläche zur Bepflanzung zur Verfügung, nicht weit weg von der Kita.