Korschenbroicher Gymnasium : Benefizkonzert der Musikschule zugunsten der Ukraine

Korschenbroich Zu einem Benefizkonzert für die Ukraine luden die Streicher und Bläser des Sinfonieorchesters der Musikschule Rhein-Kreis Neuss in die Aula des Gymnasiums ein. Die Stücke wurde von der Tagesaktualität eingeholt.

Endlich wieder auf der Bühne: Lange haben die Streicher und Bläser des Sinfonieorchesters der Musikschule Rhein-Kreis Neuss warten müssen. „Seit dem Herbst kann wieder geprobt werden“, sagt die Leiterin der Musikschule, Ruth Braun-Sauerwein. Am Sonntagabend saßen rund 50 Schüler im Alter von neun bis gut 20 Jahren auf der Bühne der Aula des Gymnasiums Korschenbroich. „Sie werden unterstützt durch einige Lehrer“, so Braun-Sauerwein.

Hoch konzentriert folgten die Mitglieder des Sinfonieorchesters ihrem Orchesterleiter Wilhelm Junker und fanden sich in ein stimmiges Zusammenspiel ein. Ein schöner voller Klang breitete sich in der Aula aus. Spürbar war nicht nur die Spielfreude der Musiker, sondern auch die Freude der Zuhörer, wieder anspruchsvolle „Live-Musik“ hören zu können. Darüber hinaus war das Konzert auch eine Benefiz-Aktion: Die Musikschule setzt ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Der Landesverband der Musikschulen hat bei der Aktion „Deutschland hilft“ ein eigenes Spendenkonto eingerichtet, auf das die Spenden der Konzertbesucher eingezahlt werden.