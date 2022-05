Theater am Schlachthof in Neuss : Rathauskantine mit einem Spezial zur Landtagswahl

Theater am Schlachthof in Neuss

Neuss Nordrhein-Westfalen wählt am Sonntag seinen neuen Landtag – und passenderweise bietet das Theater am Schlachthof (TaS) unter dem Titel „Ausgewählt“ ein Rathauskantinen-Kabarett-Special zur Landtagswahl.

Die Premiere ist am Donnerstag, 12. Mai, 20 Uhr, weitere Termine sind am Freitag, 13. Mai, Samstag, 14. Mai – und ganz aktuell am Wahlsonntag, 15. Mai um 16 Uhr. „Der erste Teil wird sich um die allgemein politische Lage drehen, der zweite ist auf die Wahl bezogen – soweit man das überhaupt trennen kann“, erzählt Jens Spörckmann, der für Text und Regie verantwortlich ist. Das Programm werde laufend angepasst: „Wir erleben gerade Zeitenwende um Zeitenwende“, sagt Spörckmann.