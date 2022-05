Wochenendtipp für den Rhein-Kreis Neuss : Gartenfreunde öffnen ihre Pforten

Rhein-Kreis Neuss Ob Bauerngarten, kleine Stadtoase oder weitläufiger Park: Bei der Aktion „Offene Gartenpforte“ machen elf Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss mit. Es gibt verschiedene Besichtigungstermine, los geht es dieses Wochenende.

Riesenkürbisse, Tomaten, Äpfel, Kamille und verschiedene Staudenpflanzen: Im Garten von Sonja und Sebastian ist die Auswahl groß: Vor zwei Jahren haben die beiden den Schrebergarten an der Weberstraße in Neuss übernommen und daraus einen modernen Nutzgarten gemacht. 380 Quadratmer stehen ihnen nun zur Verfügung, die sie fleißig beackern: Auf eine klassische Aufteilung – Wiese und einen Beetstreifen – wollten die beiden Hobbygärtner dabei nicht setzen. Vielmehr unterteilen Pflastersteine das Gelände in viele kleine Beete. „Wurzelquadrat No 9“ nennen sie so sie ihren Garten, mit dem sie auch bei Instagram vertreten sind. Überhaupt tauschen sie sich gerne aus und haben sich so entschieden, in diesem Jahr bei der „Offenen Gartenpforte“ mitzumachen.

Bei der Aktion werden im ganzen Rheinland Gärten geöffnet, die häufig für die Öffentlichkeit verschlossen bleiben. Auch Privatleute machen mit. An ausgewählten Terminen können Interessierte dann kostenfrei Gärten besuchen, sich mit Hobbygärtnern austauschen und neue Inspirationen sammeln. Im Rhein-Kreis Neuss gibt es neben Sonjas und Sebastians Wurzelquadrat noch zehn weitere Gärten, die sich an der Aktion beteiligen. Los geht es an diesem Wochenende, 14. und 15. Mai. Um möglichst viel sehen zu können, empfiehlt es sich, einen Plan aufzustellen und die Öffnungszeiten vorher auf (offene-gartenpforte-rheinland.de) nachzusehen. Denn manche Besitzer öffnen ihre Gärten erst an einem der späteren Termine, die am 4. und 5. Juni, 2. und 3. Juli sowie am 17. und 18. September sind.

Zum ersten Mal nehmen die jungen Hobbygärtner Sonja und Sebastian am Tag der offenen Gartenpforte teil. Sie zeigen ihren Nutzengarten, den sie Wurzelquadrat No 9 getauft haben und mit dem sie auch bei Instagram vertreten sind. Foto: Andreas Woitschützke

Infos Die teilnehmenden Gärten im Rhein-Kreis Neuss Astrid Schäfer (Naturgarten geöffnet an allen „Gartenpforten-Wochenenden“ von 12 bis 16 Uhr), Elvekumer Flurstraße 2; Familie Rau (Frei gestalteter Garten, Samstag, 14.5., 12 bis 17 Uhr und Sonntag, 15.5., 12 bis 16 Uhr), Geulenstraße 71; Irene Schneider (Naturgarten, Sonntag, 5.6., 11 bis 18 Uhr), Selikumer Weg 43, Wurzelquadrat_no9 (Nutzgarten, Samstag, 14.5., 11 bis 16 Uhr, Sonntag, 15.5, 11 bis 17 Uhr), Weberstraße 88 (KGV Erftland); Wildkräuterexpertin Veronika Neumann ( Samstag, 4.6., 12 bis 17 Uhr), Gladbacher Straße 272. Grevenbroich Kathrin Szafryk (Bauerngarten, Samstag, 4.6 und Samstag, 17.9., 13 bis 18 Uhr), Gierather Weg 20; Pfingstrosen-Paradies Stephan Tetzlaff (geöffnet am Auftaktswochenende sowie am ersten Juniwochenende von 12 bis 17 Uhr), Im Weidendahl 1, Silke und Georg Briese (Frei gestalteter Garten, Sonntag, 15.5., Sonntag, 3.7., 10 bis 17 Uhr), Henzenstraße 7 (hinter Haus Nr. 7a). Korschenbroich Töpferei TonTöpfchen (an allen teilnehmenden Wochenenden von 13 bis 17 Uhr), Dieselstraße 32. Meerbusch Förderverein Haus Meer e.V. (sonntags an Gartenpfortenaktionen von 12 bis 16 Uhr), Moerser Straße. Rommerskirchen Stiftung Hubertushof, Butzheimer Bruchstraße 350, (15.5., 5.6., 18.9., 12 bis 22 Uhr).

Das Wurzelquadrat von Sonja und Sebastian ist direkt am Auftaktwochenende dabei, ebenso die Töpferei „TonTöpfchen“ in Korschenbroich. Nach einer Partie Boule können Besucher dort am Koi-Teich verweilen oder die Zwergziegen beobachten. Und in Rommerskirchen lädt die Stiftung Hubertushof für Sonntag, 15. Mai, zu einem Spaziergang durch ihren Landschaftsgarten. Ein Landschaftsgarten nach Englischem Vorbild kann am Sonntag auch im Förderverein Haus Meer in Meerbusch besichtigt werden: Dort findet außerdem um 14.30 Uhr eine geschichtliche Führung statt.