Unternehmen in Neuss : Depotvolumen steigt um 29 Prozent

Neuss Die Targobank in Neuss blickt trotz der andauernden Ausnahmesituation auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das Kreditvolumen belief sich in Neuss auf 47 Millionen Euro, und damit um neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

„War der Start ins Jahr 2021 noch stark von der Pandemie belastet, erholte sich die Geschäftstätigkeit ab der Jahresmitte in breitem Umfang“, sagt Dora Rosado-Heimer, Filialleiterin in Neuss . Die Filiale mit der Möglichkeit des persönlichen Kontakts und der Vor-Ort-Beratung blieb dabei der bedeutendste Vertriebsweg für die Bank. Ergänzend zum Filialvertrieb hat die Bank bereits lange vor der Pandemie die Online-Kreditvergabe sowie die telefonische Beratung als weitere Standbeine fortentwickelt. Die gut etablierten papierlosen Prozesse konnten so Lücken schließen, die durch die zeitweisen Einschränkungen der persönlichen Kontakte im Filialbetrieb entstanden waren. „Uns ist es wichtig überall da zu sein, wo unsere Kundinnen und Kunden mit uns in Kontakt treten möchten. Deshalb kombinieren wir die Vorteile einer Digitalbank mit der persönlichen Beratung vor Ort oder bei unseren Kunden zu Hause“, so Rosado-Heimer.

Als stabil erwies sich im Geschäftsjahr 2021 insbesondere das Kreditgeschäft: Zum Stichtag 31. Dezember belief sich das Kreditvolumen in Neuss auf rund 47 Millionen Euro – ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Wertpapiergeschäft setzte sich der Wachstumstrend des Vorjahres fort und sorgte für einen kräftigen Anstieg des Depotvolumens auf 88 Millionen Euro, einer Steigerung von 29 Prozent. Zu beobachten war auch ein steigendes Interesse an nachhaltigen Fonds, also an Wertpapieren, die nicht nur Rendite bringen, sondern auch ökologischen und sozialen Werten Rechnung tragen. In Neuss betreute die Targobank zum 31. Dezember 13.000 Kunden.