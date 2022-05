NRW-Wahl 2022 : Was Sie über die Landtagswahl NRW 2022 im Rheinisch-Bergischen Kreis wissen sollten

Was Sie über die Landtagswahl NRW 2022 im Rheinisch-Bergischen Kreis wissen sollten

Wermelskirchen/Rhein-Berg Die Parteien im Wahlkreis 22 des Rheinisch-Bergischen haben ihre Direktkandidaten aufgestellt. In zwei Gemeinden und vier Städten wählen die Bürger am 15. Mai ihre Landtagsabgeordneten. Ein Überblick.

Nur acht Monate nach der Bundestagswahl finden am 15. Mai 2022 in Nordrhein-Westfalen die Landtagswahlen statt. Laut offizieller Meldung aus dem Kreishaus haben sechs Parteien im Wahlkreis 22 (Rhein-Berg II) Direktkandidaten aufgestellt. Ein Überblick.

Welche Städte gehören zum Wahlkreise 21 und 22?

Der Rheinisch-Bergische Kreis ist in zwei Wahlkreise zur Landtagswahl aufgeteilt. Wahlkreis 21 umfasst die Städte Bergisch Gladbach und Rösrath, Wahlkreis 22 die Gemeinden Kürten und Odenthal sowie die Städte Burscheid, Leichlingen , Overath und Wermelskirchen .

Wer darf bei der Landtagswahl 2022 im Rheinisch-Bergischen Kreis wählen?

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in NRW eine Wohnung haben.

2017 gab es 27.203 Wahlberechtigte in der Stadt, heutiger Stand: 26.922. Das wird sich aber noch ändern.

Wie viele Stimmen hat man bei der Landtagswahl in NRW?

Wer ist der Kreiswahlleiter?

Rainer Deppe (CDU) gewann mit 47,02 Prozent auch 2017 die Wahl. Er trat 2005 zum ersten Mal an und gewann seither als Direktkandidat. 2022 tritt er nicht mehr an. Heike Engels (SPD) holte 2017 28,3 Prozent der Stimmen. Für Jürgen Langenbucher (Grüne) war es 2017 die zweite Kandidatur für den Landtag. Er erreichte 5,3 Prozent der Stimmen. Lothar Esser (FDP) holte 8,49 Prozent als Direktkandidat, Mike Galow (Die Linke) bei seiner zweiten Kandidatur 3,24 Prozent, Henning Rehse (Freie Wähler) 1,76 Prozent und Sebastian Weirauch (AfD) holte 5,87 Prozent.

Landtagswahl 2017: Das waren die Ergebnisse der Zweitstimmen

Wer sind die Direktkandidaten bei der Landtagswahl NRW 2022 im Rheinisch-Bergischen Kreis?

Herbert Reul (CDU) gilt in der Bewerberrunde als der Politprofi. Der Leichlinger ist seit 2017 NRW-Innenminister und will nun mit einem Mandat in den Landtag einziehen. Er war von Ministerpräsident Armin Laschet aus Brüssel „geholt“ worden. 13 Jahre war Reul EU-Abgeordneter, davor von 1985 bis 2004 Landtagsabgeordneter. Ab1991 war er Generalsekretär.