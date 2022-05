Serie von Geldautomatensprengungen : Unbekannte sprengen Geldautomat in Neuss – schon wieder

Es ist nicht die erste Geldautomatensprengung in diesem Jahr im Rhein-Kreis Neuss. Foto: Marc Pesch

Update Neuss Die Serie der Automatensprengungen im Neusser Raum setzt sich fort. Das E-Center in Norf bleibt am Donnerstag geschlossen. Was über die Täter bekannt ist und welche Konsequenzen der Standort zieht.