Medizinische Ausbildung : Physiotherapeuten werden Akademiker

Interview Neuss „Physiotherapie Bachelor of Science“ – der Medicoreha-Chef spricht über die Vorteile des neuen Studiengangs an dere Kölner Fachhochschule.

Die akademische Anerkennung in medizinischen Berufen schreitet voran. Ob in der Alten- und Krankenpflege oder bei Hebammen – Schulabgänger können bei vielen Jobs nicht nur eine klassische Ausbildung an einer Berufsfachschule oder im Betrieb wählen, sondern auch einen Weg über ein Studium an der Hochschule. Jüngstes Beispiel im Bereich der Physiotherapie ist die Einrichtung des ausbildungsintegrierten Studiengangs „Physiotherapie Bachelor of Science“ an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Federführend dafür war der Neusser Gesundheitsunternehmer und Inhaber der Medicoreha, Dieter Welsink, der auch den Lehrstuhl in Köln innehat. Die NGZ sprach mit ihm über die Auswirkungen dieser zunehmenden Akademisierung.