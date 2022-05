Vom Brotbacken bis Speerwerfen : Römerleben in Haus Bürgel erkunden

Zwar kommen am Sonntag keine Soldaten, aber ein Steinmetz und ein Schreiber lassen sich von Besuchern über die Schulter gucken. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Im Römerlager auf der Wiese können Besucher einen Steinmetz live bei der Arbeit beobachten. Außerdem gibt es eine römische Schreibstube sowie eine Feldschmiede. Wer mag, kann sich im Boule und im Speerwurf üben.

Das ehemalige Römerkastell und heutige Unesco-Welterbe Haus Bürgel steht in Monheim naturgemäß im Mittelpunkt des bundesweit gefeierten Internationalen Museumstages am Sonntag, 15. Mai. Dort findet ein vielfältiges Programm für Groß und Klein statt. Das Römische Museum lädt Familien und Interessierte aller Altersgruppen ein, zwischen 11 und 17 Uhr die Geschichte von Haus Bürgel zu entdecken. Zahlreiche Mitmachaktionen, Informationsstände und Vorführungen rund um die Themen Römer, Natur und Landwirtschaft versprechen Unterhaltung für jeden Geschmack. Der Eintritt zum gesamten Gelände sowie ins Museum ist frei.

Römerfans und solche, die es noch werden wollen, können das alltägliche Leben der Soldaten und ihrer Familien im ehemaligen Kastell mit allen Sinnen erleben: So lässt sich im Römerlager auf der Wiese hinter dem Herrenhaus ein Steinmetz live bei der Arbeit beobachten und es gibt eine römische Schreibstube sowie eine Feldschmiede zu entdecken. Zwei Esel freuen sich auf ausgiebige Streicheleinheiten und ganz nebenbei lassen sich viele spannende Details über logistische Lösungen der Römer erfahren, die in ihrer Zeit Maultiere für den Transport von Waren und Rohstoffen nutzten. Ganz traditionell darf auch frisches Brot aus dem römischen Backofen nicht fehlen, welches mit Moretum, einem typischen Aufstrich aus Kräutern, Käse und Knoblauch, serviert wird.

Foto Besucher sollen mit dem ÖPNV anreisen Eine Anreise zu Fuß, mit dem Bus (Linie 788) oder mit dem Fahrrad wird empfohlen, da bei Haus Bürgel nicht geparkt werden kann. Parkplätze befinden sich an den Ortsausgängen Düsseldorf-Urdenbach (Wanderparkplatz Piels Loch) und Monheim-Baumberg (Wanderparkplatz an der Aue). Informationen unter www.hausbuergel.de.

Zahlreiche Mitmachaktionen laden dazu ein, selbst am römischen Leben teilzunehmen: Beginnende und Fortgeschrittene können auf zwei Bahnen Boule spielen, wie es schon die Römer taten, oder sich am Schießstand beim Speerwurf in der römischen Jagd üben. Im historischen Nutzgarten erzählen Mitarbeiterinnen der Biologischen Station mehr über die Entwicklung der Pflanzen und Gemüsesorten in unserer Region und wer mag, kann Haarkränze aus frischen Blumen flechten.

Mitglieder des Fördervereins Haus Bürgel informieren über ihre Angebote und Tätigkeiten und prägen mit Kindern Medaillen aus Ton. Über den Tag finden um 12, 14 und 16 Uhr vergünstigte Führungen durch das Museum und entlang der noch erhaltenen römischen Mauerreste statt. Erwachsene zahlen 3 Euro, Schülerinnen, Schüler und Studierende 1,50 Euro. Kinder unter 10 Jahren können kostenlos teilnehmen. Zwischen 11.30 und 12.30 Uhr führt Herbert Reuter mit seinem Kaltblutpferd Eberhard vor, wie das Heuwenden früher funktionierte. Wer bei seinem Besuch die Urdenbacher Kämpe entdecken möchte, kann in den Planwagen steigen. Die Kaltblüter Eberhard und Tilda ziehen von 14 bis 17 Uhr im 30-Minuten-Takt los.

Sportlicher geht es bei einer kostenfreien, geführten Fahrradtour mit den Mon-Guides zu. Um 11 Uhr startet der Mon-Guide Reiner Heuschen an der Tourist-Information im Landschaftspark Rheinbogen und fährt am Rhein entlang an Sehenswürdigkeiten wie dem Geysir, der Kulturraffinerie K714 und dem Aalschokker bis nach Haus Bürgel.

Wer den Tag lieber erst am Haus Bürgel beginnen möchte, kann dieselbe Route in umgekehrter Richtung um 15 Uhr beginnen und den Nachmittag gemütlich in der Monheimer Altstadt ausklingen lassen. Eine Anmeldung zu den Touren ist nicht nötig.

