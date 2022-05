Monheim : Tierheim soll in Broschüre werben

Thomas Mielke, Leiter des Hildener Tierheims, mit Mischlingshündin Lucy. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Monheim (elm) Das für Monheim zuständige Tierheim in Hilden ist in einer wirtschaftlich schwierigen Lage. Wie vielen Vereinen sind auch den Tierschützern wichtige Einnahmequellen durch Veranstaltungen in der Corona-Pandemie weggebrochen.

