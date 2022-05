Juniorwahl 2022 in Dormagen​: Schüler simulieren Landtagswahl​

Dormagen Im Rahmen der Juniorwahl haben Schülerinnen und Schüler in Dormagen abgestimmt. Im Politikunterricht bereiten sich die Schüler darauf vor.

Mit Blick auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai konnten Schülerinnen und Schüler in Dormagen bereits im Vorfeld ihre Stimme abgeben. Die zählt zwar nicht für die eigentliche Wahl, doch im Rahmen der Juniorwahl 2022 können die Schüler an einer simulierten Abstimmung teilnehmen. Das Konzept: Der gesamte Wahlvorgang wird simuliert – mit Wahlbenachrichtigungen, Wahlkabinen, Wahlurnen und Stimmzetteln des Wahlkreises. Die Schüler lernen, einen Wahlvorstand zu bilden, ein Wählerverzeichnis anzulegen und den Ablauf im Wahllokal zu organisieren.