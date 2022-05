Stadtmuseum Langenfeld : Im Astro-Lab können Kinder das Weltall entdecken

Langenfeld Das Stadtmuseum Langenfeld bietet am 15. Mai zum Museumstag rund um die Ausstellung „Der Blick in die Sterne“ zahlreiche Bastelaktionen.

Den Weltraum erkunden und Interessantes über die Geschichte der Sternenkunde erfahren, das kann man jetzt auch in Langenfeld. Denn auch das Stadtmuseum Langenfeld beteiligt sich mit einem vielseitigen Programm rund um die aktuelle Ausstellung „Der Blick in die Sterne – Astronomie gestern und heute“ an dem Aktionstag am 15. Mai, der den Fokus auf die Relevanz der Museen in Krisenzeiten und ihren Beitrag für die Gesellschaft legt. Neben der Sonderausstellung ist auch die Dauerausstellung „Am Anfang war der Weg…“ zur Langenfelder Stadtgeschichte für Besucher und Besucherinnen geöffnet. Der Eintritt ist frei.