Stammtisch : Industrieverein tagt bei Inovator

Langenfeld Das Fachunternehmen für Tür- und Toranlagen hieß die rund 60 Gäste willkommen. Die Gruppen-Führungen durch Fertigung, Metallbauwerkstatt, Ersatzteillager und Lagerhallen wurden durch eindrucksvolle Geschäftszahlen ergänzt.

In seiner Begrüßung stellte der IVL-Vorsitzende Michael Becher die ersten zwei Workshops vor, die den Mitgliedern notwendige Informationen lieferten Am 10. Juni, 17 Uhr, spricht im Sitzungssaal der Stadtsparkasse ein Referent der NRW-Bank über Förderprogramme der NRW Bank mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Am 17. August, 18 Uhr, wird ein Referent der IHK Düsseldorf das Thema Nachfolgeplanung in Unternehmen behandeln. Für beide Workshops können sich bis zu 15 Mitglieder anmelden, unter. s.erpenbach@controlexpert.com. Weitere Themen sind in Vorbereitung. Martin Ohlendorf von ITbauhaus und Peter Gathen, der sich um die Zusammenarbeit des IVL und die lokalen Schulen kümmert, berichteten von den ersten Erlebnissen des Projekts RockID. Dabei treten Azubis in Grundschulen auf, um Kindern praktische Hilfe im Fachunterricht zu geben. So vermittelten Azubis an der Grundschule Am Brückentor den Viertklässlern erste Programmierkenntnisse. „Ein Gewinn für die Azubis und die Kinder“, so Martin Ohlendorf. Ohlendorf und Gathen warben an dem Abend darum, dass sich weitere Firmen beteiligen.