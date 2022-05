Obsthof Küppers in Holzbüttgen : Bald gibt es wieder Erdbeeren zum Selberpflücken

Kaarst Die Erdbeeren auf Franz Küppers Obsthof können wieder selbstgepflückt werden – und der Bauer kann sich nicht mehr vor Anfragen retten.

In dieser Saison läuft es aber wieder. Derzeit arbeiten rund 40 Erntehelfer von morgens bis abends auf den Feldern und schleppen kistenweise Erdbeeren zum Lastwagen, wo sie auf Paletten gestapelt werden. Alles mit Argusaugen überprüft von der „Erdbeer-Chefin“ Jola Losko, die seit 28 Jahren zu Küppers an den Hof kommt und dort arbeitet. Die Hälfte der Früchte wird in Tunneln angebaut. Die Vorteile: Die Beeren werden früher reif, die Folie bietet einen Regenschutz, wodurch weniger Stroh ausgelegt werden muss. Außerdem können die Früchte in den Tunneln komplett ausreifen. „Wir haben keine Geschmacksdellen mehr an Regentagen“, sagt Küppers. Auch beim Kunden halten sich die Erdbeeren länger. Ein solcher Erdbeer-Tunnel ist 118 Meter lang und besteht aus neun Reihen Erdbeeren. In einem Tunnel sind rund 4000 Erdbeer-Pflanzen zu finden. Jedes Jahr zieht Küppers seine Tunnel auf das nächste Feld um. Dort werden schon im August die neuen Erdbeeren gepflanzt. So kann sich das Feld, wo die Beeren standen, mindestens ein Jahr lang ausruhen. Die Tunnelfolie ist zehn Jahre haltbar, dann wird sie recycelt.