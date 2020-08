Besuch im Jugendcentrum Holzbüttgen : So klappt Ferienfreizeit trotz Corona

Holzbüttgen Auch Angebote für Kinder und Jugendliche finden derzeit unter strengen Sicherheitsauflagen statt. Im Jugendcentrum (JC) in Holzbüttgen trübt das allerdings nicht die Stimmung.

Auch in Corona-Zeiten sind unbeschwerte Ferientage möglich. Das beweist unter anderem das evangelische Jugendcentrum (JC) in Holzbüttgen – und alle Kinder und Jugendlichen haben ungeduldig darauf gewartet: „Wir waren direkt ausgebucht“, sagt Christiane Wünsche, Leiterin der Ferienaktion „Ideen unterm Sonnenschirm“ und des JC. Da die für die Osterferien geplante Aktion dem damaligen Lockdown zum Opfer fiel, war die Freude jetzt umso größer. 20 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren tummeln sich in der letzten Ferienwoche unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im JC. „Wir bilden zwei Gruppen mit jeweils zwei Betreuern als feste Bezugsgrößen“, so Christiane Wünsche.