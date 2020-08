Wirtschaftsförderung in Kaarst : Förderung: Die wichtigsten Antworten für Einzelhändler

Wirtschaftsförderung in Kaarst

Das Geld soll in die Digitalisierung des Einzelhandels fließen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kaarst Die Wirtschaftsförderung hat jüngst mitgeteilt, den durch die Corona-Pandemie geplagten lokalen Einzelhandel unterstützen zu wollen. Bis zu 12.000 Euro an Fördermitteln des Landes könne man beantragen. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Wer Der Aufruf richtet sich an Kleinunternehmen aus dem stationären Einzelhandel mit einer Beschäftigtenzahl bis 49 Personen und einem Umsatz bis zehn Millionen Euro. Das Unternehmen muss mindestens seit dem 1. Januar dieses Jahres existieren.

Wirtschaftsförderung Schriftlich wurde der Kaarster Einzelhandel zu zwei Veranstaltungen am 6. Und 11. August eingeladen. Dort soll das Förderprogramm vorgestellt und Möglichkeiten der Umsetzung erörtert werden. Interessierte, die noch nicht angeschrieben wurden, melden sich per Mail an wirtschaftsfoerderung@kaarst.de. 180 Einzelhändler und 30 Unternehmen der Digitalwirtschaft wurden bereits durch die Wirtschaftsförderung angeschrieben.