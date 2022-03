Tischtennis : TG holt Remis im Verfolgerduell

Rhein-Kreis In der Oberliga spielt die DJK Holzbüttgen Remis gegen Borussia Düsseldorf II. In der Regionalliga verbuchen Damen der DJK Holzbüttgen II einen kampflosen 10:0-Sieg gegen den TTC Langen II.

In der Oberliga gelang der DJK Holzbüttgen an heimischen Tischen ein unerwartetes 5:5 gegen die stark eingeschätzte Zweitvertretung von Borussia Düsseldorf, gegen die es im Hinspiel noch eine 0:10-Niederlage hagelte. Dabei standen die Vorzeichen gar nicht gut, da aus der Stammbesetzung nur Jan Medina und Alexander Lübke dabei waren. Die beiden präsentierten sich aber in herausragender Form und holten zusammen alle fünf Zähler für die Kaarster. Zunächst siegten sie zusammen im Doppel (3:0 gegen Adler/Hulshof) und holten anschließend gegen Anton Adler und Lode Hulshof auch vier Siege im Einzel. Auch ein Sieg war möglich. Alexander Diekmann schrammte bei seiner 2:3-Niederlage gegen Laslo Mohacsy nur knapp an einem Erfolg vorbei. Er blieb am Ende aber ebenso sieglos wie Henrik Cobbers, der zunächst gegen Takuto Teramae (1:3) und dann gegen Laslo Mohacsy (0:3) verlor. In der Tabelle haben die Kaarster jetzt drei Punkte Rückstand zum Abstiegs-Relegationsplatz.