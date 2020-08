Rhein-Kreis zieht Bilanz : 32.000 Besucher am Kaarster See seit Saisonstart

Hans-Jürgen Petrauschke (l.), Daniel Caspers und Stefan Stelten. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Kaarst Weil die Saison erst am 30. Mai eröffnet wurde, können die Zahlen aus den Vorjahren am Kaarster See und am Strabeach nicht erreicht werden. Zufriedenheit herrscht trotzdem.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Kreiswerke-Geschäftsführer Stefan Stelten haben sich am Wochenende am Kaarster See davon überzeugt, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Betriebsleiter Daniel Caspers berichtet: „Um zum Beispiel die Abstandsregeln einhalten zu können, haben wir Obergrenzen bei den Besucherzahlen festgelegt. Am Kaarster See lassen wir maximal 2500 Gäste ein, am Strabeach in Nievenheim maximal 1200 Gäste.“

An zwei besonders heißen Tagen wurden diese Grenzen bisher erreicht: am 26. und am 31. Juli. Die Besucher wurden bereits am Bahnhof und an den Parkplätzen auf den Einlass-Stopp hingewiesen. Damit sich keiner vergeblich auf den Weg macht, empfehlen die Kreiswerke allen Besuchern, sich vorher auf der Homepage www.kw-gv.de oder über die See-Hotline (02182 170570) zu informieren. „An diesen beiden Stellen informieren wir, ob noch Einlass möglich ist“, berichtet Caspers.

Darüber hinaus gilt: Wer schwimmen gehen will, muss sich mit einem Formular registrieren. Dieses kann vorher auf der Homepage heruntergeladen werden. Außerdem tragen alle Besucher in den Eingangs- und Wartebereichen sowie in den Sanitäranlagen Mund-Nasenschutz.

Die Badeinseln sind zurzeit gesperrt, überall gilt die 1,50-Meter-Abstandsregel. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes achten an besonders frequentierten Tagen darauf, dass diese Regeln eingehalten werden. Zufrieden zeigen sich Petrauschke und Stelten mit den Besucherzahlen. „Durch die Corona-Pandemie kommen wir natürlich in diesem Jahr nicht an die Zahlen der vergangenen Jahre mit teilweise über 100.000 Badegästen heran“, berichtet Stefan Stelten und fügt hinzu, dass die Saison aufgrund der Landesverordnungen erst am 30. Mai eröffnet werden konnte. 44.500 Badegäste verzeichneten die beiden Seen bisher: 32.000 am Kaarster See und 12.500 am Strabeach.

Weitere gute Nachricht: Die Seen in Kaarst und Nievenheim erhalten auf der Strandkarte des Landesumweltamts beide das Prädikat „ausgezeichnet“.

(NGZ)