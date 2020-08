Franz Joachim Zimmermann aus Kaarst : Der Meister des „Goldenen Schnitts“

Kaarst Franz Joachim Zimmermann hat den seit der griechischen Antike bekannten „Goldenen Schnitt“ zum Gestaltungsprinzip für seinen Garten gemacht. Alle Um- und Neubauten seiner Kunden behandelt er nach dem Prinzip.

In Architektur, Kunst und Design, aber zum Beispiel auch bei der Schaufenstergestaltung ist der „Goldene Schnitt“ ein festes Phänomen. Vor allem aber in der Natur findet er sich vielfach, etwa in der Anordnung von Blättern und in Blütenständen. Entsprechend vertraut sind die Bilder seit Kindheitstagen. Menschen haben gewissermaßen ein Faible für den „Goldenen Schnitt“. Je genauer Körper- und Gesichtsproportionen ihm entsprechen, desto schöner findet man das Gegenüber. Nun fertigt Franz Joachim Zimmermann seinen goldenen Zirkel selbst und hat eine kleine Werkstatt in Kaarst zum Nebengeschäft gemacht. Vier Größen des Zirkels aus Buchenholz bietet er an, die einen Messbereich von 5,5 bis 170 Zentimetern umfassen. Rund 2000 Exemplare produziert er mittlerweile im Jahr, die oft kartonweise an Schulen gehen, etwa für den Mathematik-, Biologie- oder Kunstunterricht. Bestellungen und Feedback bestätigen ihm, dass in Deutschland südlich der Mainlinie, in den Benelux-Ländern, aber auch in Frankreich, Österreich und Ungarn das Thema „Goldener Schnitt“ zum Schulalltag gehört, während es in Nordrhein-Westfalen und den nördlichen Bundesländern sich offensichtlich nicht im Lernkanon befindet. „So kommt das instinktive, natürliche Struktur-Bewusstsein zu kurz“, bedauert der Gartengestalter und fügt hinzu: „Zugleich werden Sehgewohnheiten immer seltener an Naturbeobachtung geschärft, sondern an einfältigen bunten Displays.“ Das betrachtet jemand, für den „Goldener Schnitt“ und Gestaltung untrennbar zusammengehören, als immensen Verlust für jegliche Inspiration.