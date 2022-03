Stadt Dormagen und Augustinus-Gruppe : Neuer Mittagstisch in Stürzelberg

Neuer Mittagstisch in Stürzelberg

Stürzelberg Die Stadt Dormagen kooperiert neben der Caritas jetzt erneut mit der St. Augustinus-Gruppe. Die Mittagstische sollen auf das ganze Stadtgebiet ausgeweitet werden.

Mal wieder unter die Leute kommen, ein gemeinsames Mittagessen genießen, Geselligkeit: Wegen Corona war das insbesondere für ältere Menschen lange Zeit nicht möglich. Nach über zwei Jahren Pandemie bietet die Stadt Dormagen jetzt wieder ihre Senioren-Mittagstische an und holte sich für die Erweiterung des Angebots Unterstützung von der St. Augustinus Service gGmbH.

Neues Seniorenangebot in zwei Dörfern

Große Nachfrage in Dormagen

Große Nachfrage in Dormagen : Neues Seniorenangebot in zwei Dörfern

Geduldig stehen die Gäste vor der Sportanlage in Stürzelberg an, legen ihre Impfnachweise vor und warten auf den Einlass. Drinnen sind die Tische schon eingedeckt und das Essen – Gabelspaghetti mit Rinderbolognese, Salat und Parmesan – wird sofort von Ehrenamtlichen serviert. Aufgrund der Corona-Regeln ist die Platzzahl auf 25 Personen begrenzt – diese war aber binnen weniger Minuten restlos ausgebucht. „Es ist schön, dass es sowas endlich wieder gibt. Seit meine Frau vor einem Jahr verstorben ist, fühle ich mich oft einsam“, sagt Hans Dieter Mangelmann, der den Mittagstisch zum ersten Mal besucht. „Der große Andrang zeigt, wie dringend notwendig es ist, das wöchentlich stattfindende Angebot zu erweitern“, sagt Monika Brockers-Petry, Koordinatorin der Mittagstische bei der Stadt. Ziel sei es, alle zwölf Stadtteile einzubinden. Für dieses Vorhaben holte sich die Kommune die St. Augustinus-Gruppe ins Boot. Das Gesundheitsunternehmen bietet zum Beispiel Schulungen für die ehrenamtlichen Helfer an. Daneben stellt die Küche der Senioreneinrichtung Augustinushaus, die zur Gruppe gehört, die Mahlzeiten zu günstigen Sonderkonditionen – zunächst für Stürzelberg. Dustin Gereke, stellvertretender Küchenleiter, plant gemeinsam mit Küchenleiter Holger Böker die Speisen und bereitet diese zu. Die Gerichte kosten sechs Euro, Mineralwasser und Kaffee sind schon inklusive. „Wenn der Bedarf da ist, können wir auch vegetarische Alternativen anbieten“, versprechen die Köche.