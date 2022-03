Wohnprojekt in Dormagen : Auszeichnung für Dormagener Initiative Nawodo

Wohnprojekt in Dormagen

Die Preisverleihung fand in Berlin statt. Foto: Mestemacher GmbH/Thomas Fedra

Dormagen Die Initiative zu Nachbarschaftlichem Wohnen kann sich über 2500 Euro freuen, die sie bei einem Wettbewerb der Großbäckerei Mestemacher gewonnen hat.

Die Initiative Nachbarschaftlich Wohnen in Dormagen (Nawodo) hat einen mit 2500 Euro dotierten Preis der Großbäckerei Mestemacher GmbH gewonnen. Der Wettbewerb ist in verschiedene Kategorien unterteilt, die Dormagener wurden in der Kategorie „Wohngemeinschaft“ prämiert. Mestermacher würdigte die Umsetzung des Traums vom gemeinsamen und ökologischen Leben, das 38 Erwachsene, 16 Kinder und Jugendliche, Hunde und Katzen miteinander teilen.