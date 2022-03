Friedenszeichen aus Dormagen : Züchter schickt Tauben zu Demonstrationen

Dormagen Der Züchter Arnold Gwodz lässt seine Tauben bei Protesten gegen den Ukraine-Krieg in den Himmel steigen. Die Tiere finden dann ihren Weg allein zurück nach Dormagen. Dort baden sie am liebsten.

Als am vergangenen Rosenmontag Zehntausende in Köln gegen den Krieg in der Ukraine protestierten, waren auch Tauben mit dabei. Nicht nur eine riesige aufgespießte Friedenstaube, sondern auch echte, lebendige Tiere. Diese Tauben stiegen als Friedenstauben auf und flogen zurück zu ihrem Haus, das in Dormagen steht und Arnold Gwodz gehört.

Gwodz ist Taubenzüchter und besitzt 40 weiße Brieftauben und 10 Edeltauben, die handzahm sind. Seine Brieftauben finden über 300 Kilometer ihren Weg zurück nach Dormagen. Der 75-jährige Gwodz hat sie dazu trainiert. Gwodz‘ Tauben nehmen häufiger an Demonstrationen Teil. Jedes Jahr steigt mindestens eine seiner Tauben in den Himmel beim Gedenken an das Nagelbombenattentat, das der NSU in der Keupstraße in Köln verübte. Wenn eine jüdische Freundin von Gwodz in Schulen von der Pogromnacht erzählt, ist Gwodz auch manchmal mit seinen Tauben dabei. Die dürfen die Kinder dann streicheln. Für Soziales sei er sehr empfänglich, sagt Gwodz. Seine Tauben bringt er daher auch unentgeltlich in Altersheime, wo demente Menschen die Tiere anfassen dürfen. Auch zum Fastenbrechen zu Ende des Ramadans lasse Gwodz seine Tauben fliegen. Zu parteipolitischen Veranstaltungen gehen seine Tiere aber nicht.