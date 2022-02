Große Nachfrage in Dormagen : Neues Seniorenangebot in zwei Dörfern

Die Seniorenmittagstische in Dormagen erfreuen sich großer Beliebtheit. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Die Stadt Dormagen ruft zwei neue Seniorenmittagstische in zwei weiteren Stadtteilen ins Leben. Die Nachfrage ist bereits jetzt enorm.

Über einen langen Zeitraum hinweg konnten aufgrund der Pandemie zahlreiche Angeboten für Senioren und Seniorinnen nicht stattfinden. Nun, wo die gemeinsamen Treffen wieder starten, ist die Nachfrage hoch. Insbesondere die Seniorenmittagstische in Gohr, Hackenbroich und in der Innenstadt erfreuen sich großer Beliebtheit. Daher ruft die Stadt nun ab März zwei neue Seniorenmittagstische in den Ortsteilen Stürzelberg und Nievenheim ins Leben.

„Die Angebote blieben über ein Jahr lang aus, als wir im Oktober wieder zum Seniorenmittagstisch einluden, waren alle, sowohl Gäste, als auch Ehrenamtler, sofort wieder mit von der Partie. Das hat uns sehr gefreut“, so die städtische Seniorenbeauftragte und Koordinatorin Monika Brockers-Petry. Zahlreiche Senioren in Dormagen nutzen die Möglichkeit, sich einmal die Woche bei einem Mittagessen unter einander auszutauschen, neue Menschen kennenzulernen und einfach in Gesellschaft zu sein. Das will die Stadt Dormagen in Kooperation mit der Caritas beziehungsweise der Augustinusgruppe auch den Senioren in anderen Dörfern ermöglichen. „Die Angebote wurden in den vergangenen Monaten wirklich schmerzlich vermisst, es ist sehr wichtig für die Senioren und Seniorinnen sich miteinander austauschen zu können. Es geht dabei nicht nur darum, ein gemeinsames Essen einzunehmen, sondern darum Teil einer Gemeinschaft zu sein“, so Brockers-Petry. „Wenn Ehepartner alleine zu den Seniorenmittagstischen kommen, beispielsweise weil der Partner bettlägerig ist, dann können sie eine Portion mit nach Hause nehmen.“

INFO Corona-Regeln beim Seniorenmittagstisch Regeln Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften, also die 2G+-Regeln: Somit haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Zudem ist ein Nachweis über die erfolgte Booster-Impfung oder ein aktueller Testnachweis vorzulegen. Zudem ist eine FFP2-Maske bis zum Sitzplatz zu tragen.

Heinz Schneider vom Caritasverband, und Koordinator des Netzwerk 55plus, stimmt dem zu: „Wir haben bei unseren Angeboten wieder einen richtigen Zulauf, die Senioren und Seniorinnen wollen wieder raus und andere Menschen treffen. Ein Großteil der Angebote sind bereits wieder gestartet, doch einige können noch nicht stattfinden. Insbesondere die Maskenpflicht am Sitzplatz macht uns noch zu schaffen.“ Er führt aus: „Es ist nicht außer Acht zu lassen, welchen Stellenwert diese Angebote haben. Ich möchte an alle appellieren, dass sie sich trauen unseren Veranstaltungen und Mittagessen beizuwohnen. So können auch neue Bekanntenkreise aufgebaut werden. Es halt also nur Vorteile.“ Schneider und Brockers-Petry sind sich einig: „Ohne Ehrenamtler würde das alles hier nicht funktionieren, der Dank gilt daher den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern.“

Dankbar ist auch Else Hilgers aus Zons. Die Seniorin besucht regelmäßig Angebote für Senioren: „Es ist für uns sehr wichtig, dass es solche Möglichkeiten gibt. Im Alter ist es schwierig Menschen kennenzulernen und somit haben wir die Chance uns in eine neue Gruppe einzufügen. Auch über die Grenzen von organisierten Veranstaltungen hinaus.“

Auch Bürgermeister Erik Lierenfeld findet die Seniorenmittagstische und die zahlreichen anderen Angebote äußerst wichtig: „Gerade für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger ist es wichtig, sozial integriert zu sein und sich mit anderen austauschen zu können. Die Pandemie hat uns allen gezeigt, was eine Isolation für fatale Folgen haben kann. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir zwei weitere Anlaufstellen geschaffen haben, um Seniorinnen und Senioren zusammen zu bringen.“