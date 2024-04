Bezirksverband Neuss zu Gast in Dormagen Stürzelberger Bruderschaft freut sich auf Jungschützentag

Zehn Jahre nach dem letzten Mal im Jahr 2014 ist Stürzelberg wieder stolzer Ausrichter des Bezirksjungschützentages (BJT) des Bezirksverbandes Neuss. Die Jungschützenabteilung der St. Aloysius Schützenbruderschaft Stürzelberg hat die Ehre, am Sonntag, 28. April, die Jugendwettkämpfe auf Bezirksebene auszurichten. Mit 19 Bruderschaften ist der Bezirksverband Neuss einer der größten Bezirke im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS), was die Ausrichtung des BJT zu einer besonderen Herausforderung macht. Dieser stellen sich rund 60 Jungschützen aus Stürzelberg, an deren Spitze Jungschützenmeister Simon Lenden steht.