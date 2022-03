Remscheid : „Pfläge!“ gegen Pandemie und Putin

Lennep Sybille Bullatschek bot beste Unterhaltung im Lenneper Rotationstheater. Unter den Beuschern waren auch viele Mitarbeiter von Pflegediensten.

Das Schöne daran ist, dass sie zwar durchaus ein potenziell konfliktbeladenes Feld beackert – die Pflegekrise, schon mal davon gehört? – , das dann aber so herrlich albern macht, dass man das restliche Weltgeschehen mal für einen Abend vergessen kann. Nach einem kurzen Einleitungssatz, geht es nur noch um die Irrungen und Wirrungen im Seniorenheim. „Alles, was mit P anfängt, ist gerade schlecht - Pandemie, Putin! Bis auf eins - Pfläge!“ Und dann geht es wirklich heftig zur Sache. Denn nicht nur sind Sybille Bullatschek und ihre Kolleginnen der Brüller auf jeder Fortbildung, gerade wenn sie mit einer Handvoll Senioren im Schlepptau dort aufschlagen. Auch auf die Tatsache, dass es im beschaulichen Haus Sonnenuntergang unterschiedliche Rentner-Gangs gibt, mittlerweile ist das Haus in zwei Wohnbereiche aufgeteilt - Süd-Corega und Nord-Corega, abgetrennt nur durch zwei Rollen Stacheldraht – muss man erst mal kommen. Und natürlich sind diverse Codes im Pflege-Alltag wichtig - „für den Fall, dass mal jemand verloren geht, sollen die Bewohner lernen, die Heim-Telefonnummer zu tanzen. Wie in der Waldorfschule.“