Arbeiten in Kaarst : Ein neuer Schwingboden für das Sportforum

Büttgen Wenn nach den Ferien auch der Sportbetrieb wieder Fahrt aufnimmt und die Corona-Beschränkungen teilweise entfallen, haben die Ballsport-Abteilungen der Kaarster Sportvereine Anlass zur Freude. Denn auf sie wartet ab Ende August ein neuer Schwingboden in der großen Halle des Sportforums Büttgen.

Der Vorstand des Sportforums hat für die Modernisierung der insgesamt 704 Quadratmeter großen Fläche tief in die eigene Tasche gegriffen und die Modernisierung mit eigenen Mitteln und der Unterstützung eines Landeszuschusses bezahlt. Die Kosten machen rund 60.000 Euro aus. „Wir sind schon ein bisschen stolz, dass uns die Erneuerung der Spielfläche in der großen Halle und in der bereits fertiggestellten kleinen Halle, die von allen Kaarster Sportvereinen für Gymnastik-Kurse und ,Mutter-und-Kind-Turnen’ genutzt wird, jetzt gelungen ist“, sagt Forums-Vorsitzender Franz-Josef Kallen.

Der letzte größere Akt vor der Freigabe der Spielfläche wird die Aufbringung des Linoleum-Belages sein, der bereits in 14 dicken Rollen am Spielfeldrand lagert. Jede Rolle wiegt 280 Kilogramm, die ohne entsprechendes Gerät nicht zu verlegen ist. Dieses Material kann wegen des Klebers nur bei bestimmten Temperaturen aufgebracht werden, die optimal um die 17 und 18 Grad schwanken. Wenn dann auch die Spielfeld-Markierungen aufgetragen sind, erfolgt in spätestens drei Wochen die Freigabe für Ballspiele in der größten Mehrfach-Sporthalle in Kaarst und der weiteren Umgebung. Natürlich unter Beachtung der offiziellen Corona-Vorgaben.