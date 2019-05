Ausstellung in Büttgen : The Voice of Lobster“ – faszinierende Kunst

The Voice of Lobster“ – faszinierende Kunst

Büttgen In Büttgen sind bis zum 16. Juni Arbeiten der Künstler Cosima Hawemann und Simon Schubert zu sehen.

Der Titel gibt Rätsel auf. „Er ist geheimnisvoll, mythisch. Und das was die Künstler zeigen, ist es auch. Ihre Arbeiten entführen in andere Welten“, erklärt Kulturausschussvorsitzender Wolfgang Reuter zur gut besuchten Vernissage im Rathaus Büttgen die Bedeutung des Titels „The Voice of Lobster“. Die international aktiven Künstler Cosima Hawemann und Simon Schubert aus Köln haben sich der Geschichte „Alice im Wunderland“ angenommen, lassen uns hinter imaginäre Spiegel schauen und beschäftigen sich mit dem Dahinter. „Die Faszination für eine Parallelwelt, welche ‚hinter den Spiegeln‘ zu unserer Realität liegt, ist beiden Künstlern eigen“, erklärt Kuratorin Julia Ritterskamp. Sie kennt die Vielfalt der Arbeiten und spricht den „gemeinsamen Unterklang“ an: „Er liegt nicht im Vergleich der Werke, er liegt viel tiefer.“