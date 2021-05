Kunst in Neukirchen-Vluyn : „Land der Flunen — Fäden der Vergangenheit“

Kunst in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Fünf Outdoor-Kunstinstallationen im Stadtgebiet thematisieren drei Monate lang Neukirchen-Vluyns Vergangenheit. Zur Eröffnung soll es ein Rahmenprogramm geben, wenn die Corona-Lage es zulässt.

Das Projekt „Land der Flunen – Fäden der Vergangenheit“ präsentiert vom 20. Juni bis Ende September 2021 eine Ausstellung mit Outdoor-Installationen von fünf international tätigen Künstlerinnen und Künstlern im Stadtgebiet von Neukirchen-Vluyn. Ariane Hackstein, Kunsthistorikerin und Kuratorin des Projekts, Bürgermeister Ralf Köpke, Kulturbeauftragter Rüdiger Eichholtz sowie Sandra Kiss vom Stadtmarketing stellten das Kunstprojekt am Donnerstag vor. „Das Projekt bezieht sich auf zwei bedeutende Wurzeln der Stadt. Vluyn kommt von Flunen, also fließende Gewässer und ist im Namen der Stadt vorhanden. ‚Fäden der Vergangenheit‘ bezieht sich auf die Textilvergangenheit. Mit diesen beiden Themen haben sich die Künstler intensiv beschäftigt. Dabei wurden Künstler ausgesucht, die es gewohnt sind groß und ortsbezogen zu arbeiten“, sagte Ariane Hackstein.

So zum Beispiel Edgar Madanes aus Buenos Aires, der am Samannshof ein „Fluss-Labyrinth“ errichten wird. Niederrheinische Weiden liefern ihm das Material dafür. Am Ufer des Littardskuhlen baut der Künstler aus gebogenen Weidenzweigen einen kleinen begehbaren Irrgarten.