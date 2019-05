Kita in Kaarst : Am Robert-Bunsen-Weg entsteht eine „Faire Kita“

Kaarst Die städtische Kindertagesstätte „Robert-Bunsen-Weg“ will eine „Faire Kita“ werden. Elternbeirat und Mitarbeiter der Einrichtung haben dazu jetzt den nötigen Beschluss gefasst. Nun heißt es, den Gedanken von einem fairen globalen Handel in der täglichen Arbeit umzusetzen.

Um „Faire Kita“ werden zu können, verpflichtet sich die Einrichtung, täglich fair gehandelte Produkte zu verwenden. Tee, Kakao, Kaffee, Bananen oder Zucker kommen selbstverständlich nur noch aus fairem Handel. Die Themen Nachhaltigkeit, Rationalität und fairer Handel gehören in der Kita am Robert-Bunsen-Weg zum festen Bestandteil der Bildungsarbeit. So lernen die Kinder beispielsweise spielerisch und mit allen Sinnen, dass die Waren, die sie umgeben, eine bestimmte Herkunft haben und blicken über den Tellerrand. Mit einem Infostand für fairen Handel auf dem diesjährigen Frühlingsfest konnten auch die „Großen“ lernen, wie verantwortungsvoller Konsum dazu beiträgt, das Leben der Menschen in anderen Teilen der Welt zu verbessern.