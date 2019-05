Interview mit Robin Alexander in Kaarst : „Das Volk war noch nie so wichtig wie heute“

„Welt“-Journalist Robin Alexander. Foto: Gudrun Senger

Kaarst Robin Alexander ist Journalist der „Welt“ und war gerade mit Angela Merkel in Afrika. Am kommenden Mittwoch, 15. Mai, hält Alexander im Zuge der Reihe „Dialog Zukunft“ einen Vortrag in der Kaarster Rathausgalerie. Ein Interview.

Das Thema: „Bitte hört nicht auf uns!“ Wir haben vorab mit Alexander darüber gesprochen, inwieweit die Politik uns manipuliert, welche Rolle Fake News spielen und ob wir uns Sorgen um den Rechtsruck in Europa machen müssen.

Werden wir alle von der Politik manipuliert?

Robin Alexander Nein, im Gegenteil. Wir manipulieren die Politik. Damit meine ich: Regierung und Opposition richten sich immer stärker nach Meinungsumfragen. Was wir – das Volk – wollen, war nie so wichtig wie heute.

Welche Rolle spielen dabei die sogenannten „Fake News“?

Alexander Fake News sind im Gegensatz zur landläufigen Verwendung keine bloßen Falschbehauptungen, sondern professionelle Täuschungsversuche, bei der mit hoher krimineller Energie erfundene Nachrichten verbreitet werden. Nachweisen lässt sich das vor allem von russischer Seite in der Ukraine, im amerikanischen Wahlkampf und – vereinzelt – auch in Deutschland.

Gibt es ein aktuelles Beispiel, wie wir Bürger vor der Europawahl manipuliert werden und in welche Richtung?

Alexander Im Sinne meiner ersten Antwort möchte ich im Gegenteil antworten: Wir werden nicht manipuliert, vielmehr strengen sich die Parteien an, uns nach dem Munde zu reden.

Sie haben 2017 das Buch „Die Getriebenen“ veröffentlicht, in dem es um Angela Merkel und ihre Flüchtlingspolitik geht. Ist diese gescheitert?

Alexander Mein Buch ist keine Meinungsäußerung zur Flüchtlingspolitik, sondern rekonstruiert kleinteilig ihre Entstehung. Je nach politischem Standpunkt können Sie sich Ihre Meinung dazu bilden.

Was wäre Ihrer Meinung nach eine gute Flüchtlingspolitik?

Alexander Das Grundrecht auf Asyl sollte unbedingt erhalten bleiben. Dies wird meiner Meinung nach langfristig nur möglich sein, wenn man es auf wirklich politisch Verfolgte beschränkt.

Ist eine solche Politik hier in Deutschland überhaupt noch möglich oder ist es schon zu spät dafür?

Alexander Warum sollte eine solche Politik nicht möglich sein?

Wie gefährlich ist der Rechtsruck, der in ganz Europa zu spüren ist?

Alexander In Europa sind Populisten von Rechts und von Links im Aufschwung. Manchmal regieren sie sogar gemeinsam, wie in Griechenland oder Italien. Die Ergebnisse sind dann sehr überschaubar.