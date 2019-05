Cello und Harfe in Kaarst : Famoses Muttertagskonzert in Alt St. Martin

Kaarst Cellist Dan Zemlicka versprach zu Beginn des Konzertes in der Kirche Alt St. Martin nicht zu viel: „Wir haben ein sehr schönes Muttertagsprogramm zusammengestellt, das auch Liebende anspricht“, sagte der Künstler.

Bei Fermo Bellinis „Notcuro“ stand die Harfe im Vordergrund und Deilmann erwies sich als Harfenistin, die ihrem Instrument geradezu verträumte Töne zu entlocken vermochte. Dan Zemlicka gab immer wieder in launigen Worten Erläuterungen zum Programm und brachte so den Zuhörern in der voll besetzten Kirche die Werke ein wenig näher. Mit sehr viel Gefühl spielten beide das Stück „Carrying you“. Das Motiv stammt aus einem japanischen Zeichentrickfilm. Das „Salut d‘amour“ von Edward Elgar, eine Liebeserklärung an seine Frau, veranlasste beinahe alle Besucher dazu, die Augen zu schließen. Ganz andere Reaktionen riefen „Oblivion und Libertango“ von Astor Piazolla hervor: Die Tangorhythmen kamen nicht im klassischen Gewand daher und veranlassten die Zuhörer zum begeisterten Fußwippen.