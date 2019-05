IGM Kaarst : Modellbahnverein stellt in Paris aus

Kaarst Der Kaarster Modellbahnverein IGM hat im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der europäischen Vereinigung „Eurotrack“ am Modellbahntreffen im französischen Caen teilgenommen – und wird bald auch nach Paris reisen.

„Ich wüsste nicht, dass schon einmal ein anderer deutscher Verein im Technikmuseum ausgestellt hat“, sagt Jürgen Schröder, Mitglied der IGM Kaarst. Der Verein sei „euphorisiert“, in Paris dabei sein zu dürfen. Durch die gemeinsamen Ausstellungen mit den anderen Mitgliedern des Eurotrack-Vereins entsteht ein europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl. „Wir sind das beste Beispiel für Europa im Kleinen“, sagt Schröder: „Ausgerechnet in unserem etwas anderen Hobby wird Europa gelebt, das ist doch etwas Schönes.“ Das Aufstellen der Eurotrack-Anlage ist dabei immer ein Zusammenspiel aller Vereine. Jeder bringt seine genormten Module mit, die dann miteinander verbunden werden. Aus Geraden, Kurven und Wendemodulen entsteht so eine ganze Anlage. Und immer steht jemand anderes neben der IGM Kaarst. „Das wird vom jeweiligen Ausrichter vorher festgelegt“, sagt Schröder.

Die Ausstellung in Caen wurde mit der Erkundung der Normandie abgerundet. Insgesamt sechs Tage lang sammelten die Mitglieder intensive Eindrücke und Erfahrungen. Ausgerichtet wurde das Treffen vom Verein „Rail Miniature Caennais“, teilgenommen haben Eurotrackmitglieder aus ganz Europa: Ungarn (Veszprem), Österreich (Wien), Italien (Verona), Niederlande (Schiedam), England (Eastleigh), Belgien (Virton) und eben Kaarst. Aus Frankreich nahmen Vereine aus Meaux, Coutances und Le Havre teil. Auch in den kommenden Jahren wird das Eurotracktreffen wieder ausgerichtet: 2020 in Maux, 2021 in Österreich und 2022 in Ungarn am Balaton.