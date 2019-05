Förderprogramm „Jung kauft Alt“ in Kaarst : Stadt fördert Käufer von Alt-Immobilien

Kaarst Das Programm „Jung kauft Alt“ wurde im Stadtrat beschlossen. Dieses sieht vor, Familien und Alleinerziehende zu fördern, die eine Bestandsimmobilie kaufen. Von der SPD und den Grünen gibt es allerdings scharfe Kritik.

Kritik für das Vorhaben der CDU gab es von den Grünen, der SPD und der UWG. Alle drei Fraktionen halten den Antrag im Hinblick auf die derzeitigen Immobilienpreise in Kaarst für unsinnig. „Wir sind der Ansicht, dass diese Personengruppe gar nicht in der Lage ist, die Preise in Kaarst zu bezahlen. Das Ziel, alte Häuser zu erhalten, halten wir für fragwürdig, weil die Renovierung meist teurer als ein Neubau ist“, sagte Claude Köppe (Grüne). Unterstützung erhielt sie von Anja Rüdiger (UWG): „Herr Christoph hat den Markt in Kaarst offenbar nicht richtig im Blick. Wenn man in den letzten fünf Jahren versucht hat, eine Alt-Immobilie unter 250.000 Euro zu kaufen, muss man noch einmal 150.000 zur Renovierung drauflegen. Mit den 4000 Euro aus dem Förderprogramm wird man eine Immobilie von 400.000 Euro nicht kaufen können“, rechnet Rüdiger vor.