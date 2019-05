Gesamtschule Büttgen : Schüler durchlaufen Demenzparcours

Büttgen Gera Linden spricht mit Schülern über Themen, die alle Generationen betreffen. Dazu fand nun die erste von sieben Unterrichtseinheiten im Fach Katholische Religionslehre in der zehnten Klasse statt.

Die erste Stunde zum Thema „Positive Altersbilder“ regte die Jugendlichen anhand von Fotos, die ältere Menschen in diversen Lebenssituationen zeigten, zu einem lebhaften Austausch an. Fazit: Die ältere Generation bleibe länger zusammen, orientiere sich durch neue Medien an den Jüngeren, genieße das Leben trotz Einschränkungen und setze auf familiären Zusammenhalt. Bei den Wünschen für die ältere Generation standen für die Schüler Gesundheit, ein positiver Lebensabend bei ausreichend finanzieller Absicherung und die Weitergabe der Lebenserfahrungen an erster Stelle. Andersherum erwarten die Jugendlichen, dass die Älteren Vorurteile gegenüber der Jugend abbauen und warben für einen respektvollen Umgang.