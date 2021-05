Sportstätte in Büttgen : Sportforum sucht neuen Pächter

Büttgen Nach 22 Jahren sollen Restaurant und Hotel renoviert werden. Die Gespräche laufen. Drei Bewerber hätten sich laut Franz-Josef Kallen, Vorsitzender des Trägervereins Sportforum Kaarst-Büttgen, bis jetzt gemeldet.

Vor 22 Jahren haben das Restaurant und das Hotel im Sportforum Büttgen eröffnet, nun sucht der Trägerverein einen neuen Pächter. Der Vertrag wurde nach Angaben von Franz-Josef Kallen, Vorsitzender des Trägervereins Sportforum Kaarst-Büttgen, zum 15. August gekündigt. „Wir sind gerade dabei, Bewerbungen zu sortieren“, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Sowohl dem Trägerverein als auch dem neuen Pächter ist bewusst, dass Geld in die Hand genommen werden muss. Nach so vielen Jahren kommen beide Seiten nicht um eine Renovierung herum. „Die Einrichtung ist alt, man muss neue Gegenstände da reinbringen“, sagt Kallen. Die Richtung ist klar: Es soll eine Art Brauhaus werden, nachdem das Brauhaus auf dem Rathausplatz in Büttgen vor einigen Jahren geschlossen hat. „Wir leben in Büttgen in einer Diaspora, es gibt hier keine Kneipe mehr, in der man sich einfach mal auf ein Bier treffen kann“, erklärt Kallen. Das neue Konzept soll nicht nur für die Radsportler sein, sondern als Anlaufstelle für alle Kaarster dienen. „Auch Schützen sollen sich dort treffen und ihre Versammlungen abhalten können“, sagt Kallen. Derzeit wird innerhalb des Trägervereins eruiert, welchen Kostenanteil er übernehmen muss. Drei Bewerber haben sich laut Kallen bereits gemeldet.