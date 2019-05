Schützenfest in Driesch : Regimentsspitze in Driesch steigt aus dem Sattel

Driesch Das erste und kleinste Schützenfest in Driesch war am Wochenende gut besucht. Pierre Keune springt als Adjutant ein.

Opa Karl-Heinz Loers, der vor genau 50 Jahren Driescher Schützenkönig war, hatte als Residenz seine Halle am Haindörnchen zur Verfügung gestellt, in der normalerweise Ersatzteile für alte Lastwagen aufgestapelt sind. Jetzt wurde dort ausgelassen gefeiert – natürlich erst nach dem Zeltbesuch.

In Driesch kennt man sich, in Driesch kümmert man sich: Horst Krause von der Artillerie liegt zurzeit im Krankenhaus. Die Schützen schickten ihm ein Foto vom Fest aufs Handy, verbunden mit den besten Genesungswünschen. Am Sonntag wurden die 90 eigenen Schützen durch sechs Gastzüge verstärkt. In seiner Ansprache am Ehrenmal griff Brudermeister Matthias Urban die Gedanken von Präses Ulrich Eßer auf: Es ging um St. Aldegundis, die Pfarrpatronin, die Gott und den Menschen dienen wollte, statt Privilegien zu genießen. „Es ist nicht alltäglich, auf den anderen zu achten, sich zu fragen, was man für den anderen tun kann“, erklärte ein sehr entspannter Brudermeister.