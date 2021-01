Kaarster spenden für Flüchtlinge : Sammelaktion für Bosnien füllt 500 Kartons

Wolfgang Weber (l.), Kantor der evangelischen Kirchengemeinde in Kaarst, und sein Team haben in der Lukaskirche viele Kartons gepackt. Foto: Klaus Stevens

Holzbüttgen Bei der Sammelaktion für die Flüchtlinge im Lager im bosnischen Lipa in der evangelischen Lukaskirche sind 500 Kartons zusammengekommen.

Vor der evangelischen Lukaskirche am Lindenplatz in Holzbüttgen haben sich am Donnerstagnachmittag lange Warteschlangen im Corona-Abstand gebildet, im Innern des Gotteshauses warteten sorgfältig beschriftete Kartons auf Inhalt und im Kirchenraum selbst bot sich ein überwältigendes Bild von Hunderten fertig gepackter Kartons: Die am vergangenen Sonntag aus dem Boden gestampfte Spendenaktion für männliche bosnische Flüchtlinge des abgebrannten Lagers im bosnischen Lipa ist ein grandioser Erfolg. In dem Lager im Nordwesten Bosniens war am 23. Dezember ein Brand ausgebrochen.